Natação: GCVR regista três medalhas e um recorde nacional igualado

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença em duas competições no fim-de-semana de 12, 13 e 14 de novembro. O GCVR participou com três atletas – Ana Margarida Guedes, Carolina Eira e Herman Kovalchuk – no VII Meeting Internacional do Algarve, competição realizada em Albufeira que contou com a presença de 220 atletas em representação de 48 clubes. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao registar três medalhas, a presença em três finais e quatro recordes pessoais. O grande destaque vai para Ana Margarida Guedes que venceu a prova de 50 Mariposa com o tempo de 26.38, igualando desta forma o já seu recorde nacional sénior e absoluto e ficando a apenas 24 centésimos do mínimo para os Campeonatos do Mundo de Piscina Curta. A nadadora do GCVR foi ainda 3ª classificada na prova de 100 Mariposa com o tempo de 59.47. Por outro lado, Carolina Eira foi 3ª classificada na prova de 50 Costas com o recorde pessoal de 30.33, somando ainda um 13º lugar nos 100 Livres com novo recorde pessoal de 59.91. Herman Kovalchuk, por seu lado foi 18º nos 50 Costas e 37º nos 50 Livres com dois novos recordes pessoais, 29.59 e 26.27, respetivamente.

Por outro lado, o GCVR esteve representado por Francisca Pinheiro nos Campeonatos Regionais de Juniores e Seniores de Piscina Curta da Associação de Natação do Norte de Portugal, competição realizada em Felgueiras onde participaram 224 atletas em representação de 20 clubes. A nadadora do GCVR nadou a prova de 50 metros Bruços e realizou o tempo de 36.79, registando o terceiro melhor tempo do escalão Júnior.

Após um fim-de-semana em que o GCVR esteve representado em duas competições de elevado nível competitivo, a equipa aponta agora à participação no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, que ir á decorrer entre 26 e 28 de novembro em Leiria.