Natação: GCVR representado por duas atletas no Open de Espanha

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado pelas atletas Ana Margarida Guedes e Maria Carolina Eira no XXII Campeonato de España – Open de Natación, competição realizada em Torremolinos (Málaga) entre os dias 9 e 13 de abril, onde estiveram presentes 765 atletas em representação de 176 clubes e cinco seleções nacionais. As atletas do GCVR tiveram assim oportunidade de participar em mais uma competição a nível internacional e em piscina longa, tendo registado uma presença na final e boas marcas individuais.

Ana Margarida Guedes foi 5ª classificada na final A dos 50 metros Mariposa com a marca de 27.71, sendo ainda 13ª nos 100 Mariposa com o tempo de 1.02.86 e 34ª nos 50 Livres com o tempo de 27.44. Por outro lado, Carolina Eira foi 32ª nos 200 Costas com a marca de 2.25.53 e 37ª nos 100 Costas com o tempo de 1.07.28.

Esta foi assim a terceira competição realizada no estrangeiro em que os jovens vila-realenses participaram na presente época, levando assim o nome do clube e da cidade mais uma vez a alto nível, somando mais resultados importantes e que permitem aos atletas do clube continuar a evoluir favoravelmente.

Luís Pinto