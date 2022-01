Natação: GCVR representado por nove atletas no estágio de infantis da ARNN

No dia 8 de janeiro, o Ginásio Clube de Vila Real (GCVR) esteve representado por quatro atletas – Maria Poeta, Maria Mesquita, Leonor Silva, Maria Braz, Beatriz Igrejas, Miguel Carvalho, Duarte Frutuoso, Tiago Fernandes e Miguel Encarnação – e pelo técnico José Pedro Viana no I Estágio Territorial de Capacitação Técnica de Infantis, que se realizou na Piscina Municipal de Vila Real e que juntou os melhores atletas da categoria de Infantis da Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN).

O estágio serviu para realizar um conjunto de testes e referenciar desde já os jovens atletas de todo o país que mais se têm evidenciado e permitindo criar uma base de dados que permita à FPN um seguimento mais preciso dos nadadores.

A presença de atletas do GCVR neste tipo de eventos é assim mais um fruto do trabalho realizado por toda escola de natação do clube, que vê com todo o orgulho a evolução muito positiva dos jovens formados no clube.