Natação: Ginásio Clube Vila Real com duas medalhas em Coimbra

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por três atletas – Ana Margarida Guedes, Carolina Eira e Francisco Afonso – no XIII Meeting Cidade de Coimbra, competição realizada no Complexo Olímpico de Coimbra entre os dias 24 e 25 de abril. Os nadadores do GCVR estiveram em bom plano no regresso às competições em piscina de 50 metros, registando duas medalhas, seis finais A e uma final B.

Ana Margarida Guedes foi o principal destaque da parte do GCVR, ao conquistar duas medalhas. A nadadora do GCVR venceu a prova de 50 metros Mariposa com o tempo de 27.22 e foi ainda terceira classificada na prova de 200 metros Estilos com a marca de 2.25.76. Ana Guedes foi ainda 4ª classificada na final A dos 200 metros Costas com o tempo de 2.24.77 e igualmente na final A dos 100 metros Costas com a marca de 1.04.90. Carolina Eira também esteve em muito bom plano ao participar em três finais A e ao ficar perto do pódio. Na prova de 50 metros Costas, a nadadora do GCVR foi 4ª classificada com o tempo de 31.86, sendo ainda 5ª classificada nos 100 metros Costas com a marca de 1.07.95. Na sua terceira final A, Carolina Eira foi 7ª com o tempo de 2.30.01, registando por fim um 22º lugar na prova de 200 metros Livres com a marca de 2.19.45. Francisco Afonso teve igualmente uma boa prestação, ao ser 8º na final A dos 50 metros Bruços com o tempo de 31.44 e ao ser 6º na final B dos 100 metros Bruços com a marca de 1.11.43.

Os atletas do GCVR tiveram assim oportunidade de participar numa competição de alto nível, inserida na conjuntura atual e onde estiveram presentes todos os cuidados, somando um conjunto de resultados muito interessante e que permite encarar o que resta da época desportiva com grande otimismo.