Natação: Maria Pereira bate recorde nacional no Meeting da Póvoa de Varzim

A atleta Maria Pereira, do Ginásio Clube Vila Real, representou a Seleção Nacional Pré-Júnior no XII Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, competição que se realizou entre 6 e 7 de fevereiro e onde estiveram presentes 363 atletas em representação de 42 clubes. A nadadora do GCVR teve uma excelente prestação que culminou na obtenção de um Recorde Nacional Juvenil B na prova de 4×50 metros Livres Misto com o tempo de 1.50.33, onde Maria Pereira integrou a estafeta acompanhada de Alexandre Morari, Gonçalo Colaço e Maria Neves. A atleta vila-realense nadou ainda a estafeta de 4×50 Livres femininos onde conquistaram o 7º posto com o tempo de 1.57.66, e a estafeta de 4×50 metros Estilo Misto onde conquistaram o 9º posto com a marca de 2.02.09. A nível individual, Maria Pereira foi 21ª na prova de 100 metros Livres com o tempo de 1.04.12 e nadou ainda os 50 metros Livres onde foi 22ª classificada e registou o tempo de 29.72. Além da nadadora vilarealense, o GCVR esteve ainda representado nesta competição pelos atletas Eduardo Yakubenko e Hugo Pinheiro. Eduardo Yakubenko foi 34º na prova de 50 Mariposa com o tempo de 29.47, enquanto Hugo Pinheiro foi 43º nos 50 Livres com a marca de 27.24.

Esta foi uma excelente estreia para mais um atleta do GCVR ao serviço das cores nacionais, dando assim o melhor seguimento aos excelentes resultados que estes jovens têm alcançado por força do trabalho e dedicação que têm demonstrado. Não podemos deixar de agradecer pelo da Associação Santa Marinha de Vila Marim na cedência da carrinha que possibilitou o transporte dos atletas para a competição.

Luís Pinto