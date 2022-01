No seguimento do Plano de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de Natação Pura 2022, a atleta Maria Pereira, do Ginásio Clube de Vila Real, foi convocada para representar a Seleção Nacional Pré-Júnior no Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, que se irá realizar entre 5 e 6 de fevereiro.

A nadadora do GCVR está igualmente convocada para a Concentração de Treino da Seleção Nacional Pré-Júnior que irá ter lugar no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior entre 29 e 30 de janeiro.