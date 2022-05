Natação: Peso da Régua acolheu Torneio de Fundo para Cadetes, Infantis e Juvenis

A Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN), com o apoio do Município do Peso da Régua, organizaram o torneio de fundo para Cadetes, Infantis e Juvenis e uma prova de preparação de absolutos que contou com atletas de Vila Real, Chaves e Peso da Régua. 12 árbitros dirigiram as provas sendo 3 da ANCNP e os restantes pertencem aos quadros da ARNN. Foi um fim de semana importante para a modalidade que cresce a olhos vistos em Trás-os-Montes e no Douro.

É uma aposta ganha pelo Edilidade Reguense que tomou em mãos nos últimos anos a feliz decisão de abrir as suas portas a este espetacular desporto. Só assim se pode entender que esta Cidade tenha um grande número de nadadores em atividade com a particularidade do município ter uma equipa com o seu próprio nome. São abrangências como esta que demonstram que os responsáveis políticos, quando querem, fazem obra em defesa da sua juventude

É também de enaltecer a dedicação dos pais destes jovens que os acompanham para todas as provas por esse Pais fora. Em boa hora o fazem, é um ritual praticado em norma durante todo o ano e, para engrossar esse pelotão, muitos familiares dizem sim com a sua presença. Com esta nobre atitude familiar os atletas sentem-se apoiados com o carinho e amor dos seus. É de louvar.

A entrega de Prémios é sempre um momento de alegria para os atletas e assistentes que saúdam esses momentos com ruidosa salva de palmas.

As provas deste fim de semana contaram com a presença de 154 nadadores em representação do Ginásio Clube de Vila Real, Flavitus Club e Clube Municipal do Peso da Régua.

A entrega de prémios esteve a cargo do Presidente do Município José Gonçalves e de João Rodrigues membro da ARNN.

CLASSIFICAÇÕES:

Infantis B Fem

1º Maria Inês Mesquita – GCVR

2º Xiana Castro Silva – FNC

3º Leonor Mansilha – CMPR

Infantis B Masc

1º Miguel Pereira Carvalho – GCVR

2ºJoão Miguel Rocha – CMPR

Infantis A fem

1ºLeonor Carnide Silva – GCVR

2º Maria Manuel Braz – GCVR

3º Beatriz Maria Igrejas – GCVR

Infantis A masc

1º Tiago Manuel Fernandes – GCVR

2º Tiago Fonseca Gonçalves – CMPR

3º Pedro Fernando Coelho – CMPR

Juvenis B fem

1º Maria Silva Pereira – GCVR

2º Maria Elisabete Mina – GCVR

Juvenis B Masc

1º Eduardo Soares Oliveira – GCVR

2º Rafael Afonso Fialho – GCVR

3º Gonçalo Maria Igrejas – GCVR

Juvenis A masc

1º Herman Kovalchuk – GCVR

2º Eduardo Yakubenko – GCVR