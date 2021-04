Natação: vila-realense destaca-se no FC Porto

Ficou encerrada, no passado fim de semana, a primeira edição do Meeting de Felgueiras – Capital do Calçado. O meeting culminou com a vitória coletiva do FC Porto, que também se superiorizou no medalheiro, conquistando 35 pódios (10 primeiros, 10 segundos e 15 terceiros lugares).

Destaque para a juvenil Catarina Gaspar Pires, de Vila Real, que foi distinguida pela organização como a melhor atleta deste escalão, e para a evolução patenteada nas 106 provas nadadas com mais de 65% de novas marcas pessoais. Um bom início para o terceiro macro da época.