Natal chegou ao centro do Peso da Régua

Neste Natal, voltamos a promover o que temos de melhor, a destacar e a agradecer o contributo de todos os que contribuem ativamente para a dinamização da economia local e, por conseguinte, para o engrandecimento da nossa terra.

Neste Natal, renovamos o convite para que comprem em Peso da Régua, valorizando, dessa forma, o trabalho das nossas gentes, os produtos que comercializam, o que temos de melhor para oferecer a quem nos visita e a quem compra no comércio local.

EU COMPRO CÁ mais que uma campanha é a vontade que une as pessoas em torno do comércio, da restauração, da economia, do bem-estar de todos, com a saúde plenamente assegurada.

Descubra o que Peso da Régua tem para oferecer e, sobretudo, neste Natal, sinta-se em casa.

Fonte: CM Peso da Régua