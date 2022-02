Nataniel Araújo é o novo membro do Conselho de Gerência do SAMS

Nataniel Araújo integra o conselho de gerência de um dos maiores subsistemas privados de saúde do País. O conselho de gerência, constituído por cinco elementos, liderado por Eduardo Conde tomou posse no passado dia 31 de janeiro.

Com uma vasta experiência no setor bancário, Nataniel Araújo, também tem vindo a desempenhar diversas funções de responsabilidade, tendo passado pelo Parlamento Europeu e como vereador não executivo no Município de Vila Real.

Esta instituição cuida de Serviços de Assistência Médico-Social dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e gere um Orçamento anual

de cerca de 30 milhões de euros. Trata-se de uma instituição que dispõe de 4 postos clínicos próprios, onde cerca de 100 médicos prestam serviço. Realizam cerca de 150.000 consultas por ano, 4000 serviços convencionados com hospitais privados, clínicas, Serviços de diagnóstico, análises clínicas entre outros.

Este Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, garante aos seus beneficiários a proteção na saúde, em complementaridade ao SNS, através da sua rede de postos clínicos, tendo como objetivo a proteção e a assistência dos beneficiários na doença, e noutras situações de caráter social.