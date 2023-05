Nataniel Araújo reeleito na liderança dos TSD Vila Real e tem como objetivo regenerar organização

Eleições decorreram no dia 12 de maio. Candidatura de Nataniel Araújo quer inverter ciclo nacional e regenerar uma estrutura fundamental para a defesa do mundo laboral.

O atual presidente do Secretariado Distrital dos TSD (Trabalhadores Social Democratas) de Vila Real, Nataniel Araújo, foi reeleito para mais um mandato de quatro anos. As eleições para o Secretariado Distrital e para a Mesa da Assembleia Distrital dos TSD de Vila Real decorreram no dia 12 de maio, na sede distrital do PSD.

Nataniel Araújo, que é também presidente da UGT Vila Real, destaca o fortalecimento da organização dos trabalhadores sociais-democratas no distrito de Vila Real alcançado ao longo do último mandato. “Reabilitámos uma estrutura inexistente com a eleição de uma nova equipa e considero que conseguimos colocar os TSD de Vila Real no mapa da política nacional”, diz.

Sendo o distrito de Vila Real um território com elevadas potencialidades e recursos naturais ímpares, neste novo mandato, os TSD de Vila Real procurarão reivindicar mais investimento público com vista à fixação de empresas e ao aumento significativo do número de postos de trabalho, de forma a inverter os números da perda de população.

O agora reeleito Nataniel Araújo justifica a sua recandidatura com a necessidade de inverter o ciclo nacional e aproximar a estrutura dos TSD ao partido. “A estrutura dos TSD é fundamental para acompanhar as alterações do mundo laboral e as suas dinâmicas que se transformam constantemente. Os TSD precisam de se atualizar e de se tornarem o porta-voz dos trabalhadores, especialmente nos dias de hoje. Candidatei-me novamente à liderança dos TSD de Vila Real para dar o meu contributo, juntamente com a minha equipa, porque estou empenhado em ajudar a regenerar e atualizar a organização”, afirma Nataniel Araújo.

A recandidatura de Nataniel Araújo contou com o apoio de diversos membros e militantes do PSD, que destacam o seu empenho, dedicação à luta sindical e competências na liderança da organização.