NAVR com bons resultados na 7ª edição da Night Run Vila Real

Após longos meses sem as corridas populares devido à pandemia Covid-19, a Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR) realizou, no passado dia 26 de junho, a 7ª edição da Night Run de Vila Real.

A prova contou com a presença de centenas atletas para percorrer um percurso exigente, com início no Largo da Estação, seguindo pela antiga linha do comboio, passando pelo Parque do Corgo e regressando ao ponto de partida.

O Núcleo de Atletismo de Vila Real (NAVR) fez-se representar com 14 atletas, que conseguiram excelentes resultados, com destaque para Diogo Costa, que fez o 12º lugar da geral e 2ª lugar no escalão júnior.