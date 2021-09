NAVR na IV Meia Maratona de Vila Real

Após longos meses sem as corridas populares devido á pandemia Covid-19, a Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR), em coorganização do Município de Vila Real, promovida pela EXCELLUS, realizou no passado dia 12 de setembro, a 4ª edição da Meia Maratona de Vila Real.

Contou com a presença de centenas atletas para percorrer as ruas da cidade de Vila Real, um percurso exigente com início e chegada na renovada Avenida Carvalho Araújo.

O núcleo de Atletismo de Vila Real (NAVR) fez-se representar com um total de 20 atletas nas duas provas, meia maratona e mini maratona, dos quais conseguiram excelentes resultados, com destaque para o atleta Diogo Costa, que alcançou o 3º lugar da Mini Maratona.