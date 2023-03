NERVIR com produtores Douro e Porto na Alemanha – PROWEIN

No âmbito do Projeto Soul Wines, a NERVIR- Associação Empresarial, esteve presente com produtores de vinhos Douro e Porto na PROWEIN, em Dusseldorf, que decorreu de 19 a 21 de março.

No Stand Soul Wines, com 70 m2, estiveram presentes as empresas: Aneto Wines, Ceira Wines, Quinta de Cottas, Quinta do Javali, Quinta do Mourão, Quinta da Rede, Adega de Sabrosa, Tirone Douro e Vale da Veiga.

A PROWEIN é uma das maiores feiras profissionais de vinhos do mundo. Estiveram presentes 6000 expositores , provenientes de 60 países e foi visitada por 49.000 profissionais do setor, provenientes de 141 países. Portugal esteve representado por cerca de 340 empresas/produtores de vinhos.

Durante os 3 dias da Prowein, os produtores que integraram o stand Soul Wines fizeram contactos com potenciais importadores através de reuniões previamente agendadas, mas também junto de compradores que visitaram espontaneamente o stand e que apreciaram a qualidade dos vinhos Douro e Porto; estes contactos irão gerar no futuro novos negócios, contribuindo assim para o aumento da exportação dos produtores presentes.

O projeto Soul Wines, que vai já na sua 4.ª edição, insere-se no âmbito da candidatura ao Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos”, organizado pela NERVIR- Associação Empresarial, para promoção dos vinhos Douro e Porto.

GC