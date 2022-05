NERVIR com produtores Douro e Porto na feira alemã de vinhos

No âmbito do Projeto Soul Wines, a NERVIR- Associação Empresarial, esteve presente com produtores de vinhos Douro e Porto na PROWEIN, em Dusseldorf, que decorreu 15 a 17 de maio.

No Stand Soul Wines, com 78 m2, integrado no pavilhão de Portugal, estiveram presentes as empresas: Vale da Veiga, Monte São Sebastião, Teoria Vinhos, Vinhos Aneto, D’ Origem, Vinhos de Favaios, Quinta do Mourão, Quinta do Javali, PNC – Parceiros na Criação, Cortes do Tua Wines, Quinta dos Lagares, Coimbra de Mattos, Adega de Sabrosa, Tirone Douro e Quinta da Barca.

A PROWEIN é a maior feira profissional de vinhos do mundo, e se bem que este ano tenha tido menos visitantes que habitualmente, em virtude das ausências de compradores da Rússia e da menor participação de compradores dos Estados Unidos e de alguns países da Ásia, mesmo assim foi visitada por cerca de 38000 compradores profissionais, provenientes de 145 países e onde estiveram presentes 5700 expositores provenientes de 62 países.

Durante os 3 dias da Prowein, os produtores que integraram o stand Soul Wines fizeram contactos com potenciais importadores através de reuniões previamente agendadas, mas também junto de compradores que visitaram espontaneamente o stand e que apreciaram a qualidade dos vinhos Douro e Porto; estes contactos irão gerar no futuro novos negócios, contribuindo assim para o aumento da exportação dos produtores presentes.

Paralelamente, e como forma de divulgação da presença Soul Wines e da promoção dos vinhos dos produtores e da Região do Douro, a NERVIR promoveu, em parceria com a Revista alemã Wein Markt, uma das mais importantes revistas em língua alemã, a realização de 2 seminários em que foi apresentada a Região do Douro e os vinhos dos produtores presentes; esta apresentação decorreu no espaço da Wein Markt e foi feita por Axel Probst, conhecido orador e autor da melhor obra sobre Vinho do Porto em língua alemã e um apaixonado pela região.

O projeto Soul Wines, que vai já na sua 3.ª edição, insere-se no âmbito da candidatura ao Sistema de Incentivos “Internacionalização das PME – Projetos Conjuntos”, organizado pela NERVIR- Associação Empresarial, para promoção dos vinhos Douro e Porto.