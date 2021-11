NERVIR obtém marca de Associação Empresarial Reconhecida

A NERVIR – Associação Empresarial, candidatou-se à obtenção da marca de “Associação Empresarial Reconhecida”, da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, tendo-lhe sido atribuída esta distinção.

Esta marca, constitui um sistema composto por um conjunto de requisitos que per­mite orientar e reconhecer a atuação do Movimento Associativo Empresarial Regio­nal, contribuindo para o aumento da qualidade das suas atividades.

Esta marca visa ainda promover a sustentabilidade do Movimento Associativo Empresarial Regional, fomentando a sua evolução, no sentido de uma melhor pres­tação de serviços e proximidade com o tecido empresarial.

Esta marca, que se consubstancia na utilização de uma marca visual permite uma diferenciação das demais associações, perante as empresas, empresários e orga­nismos públicos.