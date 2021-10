NERVIR traz 19 importadores de vinhos ao Douro

A NERVIR – Associação Empresarial traz ao Douro 19 importadores de vinhos de 10 países, naquele que é um dos poucos encontros de negócios, exclusivamente B2B, que se realiza na região.

Este encontro de negócios, o In Douro Wine Export Business, está aberto à participação de produtores de vinhos Doc Douro e Porto e vai decorrer de 14 a 16 de outubro, na Quinta do Paço Hotel e tem como objetivo principal proporcionar encontros de negócios entre os produtores e os importadores, que se deslocam à região. São dois dias e meio de encontros, iniciados com um speed meeting entre todos os importadores e todos os produtores, a que se seguem provas de vinhos e negociações, assim como encontros à mesa, harmonizando os vinhos dos produtores presentes, com a gastronomia.

Para a presente edição, está já confirmada a presença de importadores dos Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Rússia, Reino Unido, Alemanha, Polónia, Rep. Checa e Espanha. Evento exclusivo para produtores de vinhos Doc Douro e Porto.

O In Douro Wine Export Business, realiza-se desde 2006 e já trouxe ao Douro cerca 285 importadores de 28 países, num encontro, exclusivo para produtores de vinhos Doc Douro e Porto e já proporcionou a diversos produtores a entrada em novos mercados.

Este evento está integrado no projeto de Internacionalização da NERVIR – SOUL WINES, Vinhos com Alma.