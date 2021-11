“No Conto da Raposa” estreia em Chaves

A Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves recebe a estreia absoluta da peça de teatro de marionetes “No Conto da Raposa”, no próximo dia 21 de novembro, domingo, pelas 15h30, um espetáculo pensado para os mais pequenos.

“No Conto da Raposa” é uma antologia de contos com inspiração na tradição oral portuguesa, protagonizados pela personagem da Raposa, o mais astuto dos animais.Numa celebração pelos saberes antigos da cultura popular, com divertidas histórias rítmicas e atuais, o espetáculo, ao estilo tradicional, alterna entre o contador de histórias e o teatro de fantoches.

A peça conta com várias referências como o “Romance da Raposa”, de Aquilino Ribeiro, as fábulas de Esopo e o famoso conjunto de histórias medievais “Romance de Renart”, que certamente inspiraram as versões contadas e recontadas durante geraçõesOs interessados poderão informar-se e adquirir o bilhete, com o custo de 4€, em indieror.pt

Espetáculo organizado pela Associação INDIEROR, com o apoio do Município de Chaves.

Fonte: CM Chaves