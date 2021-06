No dia 29 de junho haverá venda de Barro de Bisalhães em Vila Real

A pandemia provocada pela Covid-19 levou ao cancelamento de todas as festas populares de junho em Vila Real, como medida preventiva. Tradicionalmente, nos dias 27, 28 e 29 de junho, Vila Real celebra a Festa de São Pedro, onde se realiza a popular Feira dos Pucarinhos, com a venda do Barro Preto de Bisalhães.

Para que se mantenha de alguma forma a tradição (ainda que de forma singela e com todas as medidas de segurança), a autarquia de Vila Real informou que um dos oleiros irá vender o seu barro no exterior do Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real e do Museu da Vila Velha, dia 29 de junho (próxima terça-feira). A venda decorre, simultaneamente, na Loja Interativa de Turismo, onde estará um expositor da Junta de Freguesia de Mondrões, com o intuito de fazer chegar a um maior leque possível de pessoas esta arte ancestral, património da UNESCO.

No Museu da Vila Velha irá também decorrer, em duas sessões (manhã e tarde), o atelier “Pequenos Oleiros”, com ambos os períodos já esgotados.