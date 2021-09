No seu 30º aniversário, APCVR pretende criar uma unidade de ambulatório pediátrica

A Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real (APCVR) celebrou, ontem, o seu 30º aniversário e, após três décadas “de trabalho e luta”, continua com os olhos postos no futuro, através do projeto de criação de uma unidade de ambulatório pediátrica na região.

Segundo Carlos Varela, presidente da APCVR, “o projeto está em andamento” e dará resposta às necessidades da região, limitando a deslocação de 60 utentes para o Porto. Esta unidade será dedicada às crianças entre os 0 e os seis anos.

O responsável acrescentou que as instalações já estão escolhidas para acolher o serviço, que a APC possui técnicos e terapeutas e vai agregar também técnicos de saúde e médicos ao projeto, que deverá ter capacidade para “60 utentes”.

Além disso, a APCVR está a preparar a ampliação do lar residência, que passar a disponibilizar 30 lugares, dando resposta, em parte, a longa lista de espera.

Recorde-se que, atualmente, esta instituição possui 375 utentes, 95 funcionários e inclui valências tais como o centro de atividades ocupacionais, o lar empresarial, o serviço de apoio domiciliários e o centro de recursos para a inclusão.