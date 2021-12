“Nogueira, Histórias e Memórias”: novo livro de Ribeiro Aires

Nogueira, Histórias e Memórias é o novo livro de Ribeiro Aires, com apresentação, em Nogueira, no próximo dia 5, pelas 16 horas.

A obra, constituída por várias partes, é um retrato das vivências do autor durante a sua infância, adolescência e inícios da vida adulta. As histórias, misto de ficção e realidade, registam aspectos sociais e culturais da comunidade local. As personagens, umas com nomes reais, “vivem e convivem” lado a lado com as imaginárias.

Umas já partiram para sempre, outras são membros efectivos da comunidade local. O autor quis eternizar tanto os que já cá não moram, como aqueles que ainda labutam em cada dia para o bem comum. A par das histórias há muitas outras memórias que, por si, caracterizam os lugares e as vivências antigas em cada um. Tudo isto para que o passado não morra e para que as gerações mais novas saibam de onde vieram e como viveram os seus antepassados mais próximos, os do século XX.