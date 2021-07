“Noite de Lua de Sangue”: teatro no Convento de São Francisco, em Mesão Frio

O Claustro do Convento de São Francisco, em Mesão Frio, será palco no próximo dia 31 de julho, pelas 21h30, de uma encenação da peça de teatro «Noite de Lua de Sangue», protagonizada pelos alunos do terceiro ano da licenciatura em Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra.

O espetáculo é promovido pela Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a ESEC e destina-se à comunidade em geral. Esta parceria resulta do apoio do município ao programa de residência artística dos alunos referidos, que durante uma semana farão o estágio do curso em Mesão Frio. Este programa reveste-se de grande importância cultural para o Concelho, proporcionando um envolvimento entre futuros atores, espaços geográficos e mesão-frienses, traduzindo-se num encontro entre formas diferentes de viver.

Os finalistas, dirigidos pelo reconhecido ator e professor António Fonseca, vão realizar vários ensaios abertos ao público, de terça a quinta-feira, entre as 17h00 e as 23h00, no Claustro do Convento de São Francisco, nos quais a população poderá interagir com o grupo e ter a perceção do que é produzir um espetáculo teatral.

Na sexta-feira, a partir das 21h00, realizar-se-á o ensaio geral, estando todas as pessoas convidadas a assistir aos últimos acertos antes do espetáculo final do dia 31 de julho.

Atendendo às orientações da Direção-Geral da Saúde, a lotação do espaço será limitada.