Norberto Mourão agraciado com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito

Norberto Mourão, atleta paraolímpico vila-realense, natural da freguesia de Mondrões, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito. A cerimónia decorreu hoje no Palácio de Belém, em Lisboa.

De referir que, no ano passado, Norberto Mourão recebeu a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 e a medalha de bronze nos Mundiais de Canoagem adaptada.

Norberto Mourão, que detinha o título de vice-campeão do Mundo desde 2019, já que em 2020 a pandemia de covid-19 não permitiu provas de canoagem, tinha sido campeão da Europa em 2021, na Polónia.