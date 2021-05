Norte 2020 quer alcançar meta de 2 mil milhões de euros de fundos comunitários em 2021

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, confirmou hoje aos representantes da Comissão Europeia e ao comité de acompanhamento do programa NORTE 2020 “a forte expectativa de alcançar até final de 2021 a meta de mais de dois mil milhões de euros de fundos comunitários executados”, equivalente a 61 por cento do orçamento global disponível até 2023.

Esta meta corresponde a um objetivo de aplicação de mais de 500 milhões de euros de fundos estruturais na Região Norte, durante o ano de 2021, através deste programa regional. Esta ambição exige “um compromisso de toda a região e de todos os seus atores e uma forte dinâmica de aceleração”, referiu o Presidente da CCDR-N.

Ao comité de acompanhamento e aos representantes da Comissão Europeia, o Gestor do NORTE 2020 exprimiu uma expectativa positiva de realização destes objetivos, tendo revelado que Abril passado constituiu o recorde mensal absoluto de pedidos de reembolso entregues por promotores de investimento na autoridade de gestão: 1264 pedidos, que representam 66 milhões de euros de investimentos.

“O cumprimento deste objetivo é ainda fundamental para a implementação do programa e a realização dos seus objetivos, mas também para a resposta ao contexto de crise socioeconómica que enfrentamos”, sublinhou António Cunha.

Neste contexto, informou o comité de acompanhamento que “o NORTE 2020 dedica 112 milhões de euros do seu orçamento para medidas específicas de resposta à crise suscitada pela pandemia. É um contributo relevante, expressa em várias tipologias de investimento, com especial ênfase nas áreas do emprego e do apoio à liquidez das empresas, com aplicação em todo o território regional.”

A reunião do comité de acompanhamento do NORTE 2020 aprovou o relatório de execução anual do programa, que no final de 2020 contava com 10.616 projetos aprovados (mais 26% face ao ano anterior) e uma intenção de investimento de 4,4 mil milhões de Euros e um compromisso de aplicação de fundos estruturais superior a 3 mil milhões de Euros.

Parte significativa destes investimentos estão relacionados com projetos de qualificação, inovação e internacionalização de empresas, operações de desenvolvimento urbano sustentável dinamizadas pelos municípios, construção e reabilitação de equipamentos sociais e de infraestruturas de saúde, programas de combate ao insucesso escolar e de doutoramento.