Nosso Shopping em Vila Real recebe Feirinha da Adoção

Realiza-se de 10 a 13 de junho, no Nosso Shopping em Vila Real, a Feirinha de Adoção promovida pelo Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte (CRO). Tendo como mote principal “Animais como Nós”, trata-se da primeira Feirinha de Adoção realizada pelo Centro e tem como principal objetivo a promoção da importância dos animais de estimação e, consequentemente, a respetiva adoção.

Na quinta e sexta-feira, das 11h00 às 21h00, e no sábado e domingo, das 11h00 às 19h00, irá estar presente uma equipa para auxiliar e orientar no contacto direto com os animais, na adoção responsável e ainda esclarecer sobre os diversos serviços prestados pelo CRO. No dia 12 de junho, das 15h00 às 17h00, o evento contará também com a presença especial da Guarda Nacional Republicana (GNR) para a realização de uma Demonstração de Meios Cinotécnicos, uma ação integrada que tem como propósito promover a importância do treino canino e como este poderá ser crucial na adoção de alguns animais de estimação.

É de salientar que todo o processo de adoção é gratuito, incluído a esterilização, vacinação (pentavalente para todos os cães e trivalente para todos os gatos) e desparasitação. Será oferecido também o boletim de vacinas, a vacina contra a raiva (cães), a identificação eletrónica (microchip) e o registo no SIAC.

Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real são os municípios que constituem a Associação de Municípios do Vale do Douro Norte e que reuniram esforços para construir um espaço atual e bem apetrechado para alimentar, acolher e abrigar os animais encontrados na rua. Para adotar um animal de estimação no Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte, ou para qualquer outro esclarecimento deverá entrar em contacto através do website canil-vdn.org ou por contacto telefónico (259 351 656).