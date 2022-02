Nova concessão de transportes urbanos com novas linhas iniciou hoje em Vila Real

Arrancou hoje, 1 de fevereiro de 2022, a nova concessão de transportes de Vila Real que trará muitas novidades e melhorias em termos do serviço disponibilizado aos cidadãos, com um aumento do número de linhas e maior frequência entre passagens. Uma das linhas novas é a dos bairros, realizada com recurso a um minibus elétrico que irá servir o Bairro dos Ferreiros, o Centro de Saúde de Mateus, o Bairro da Pimenta, o Bairro de Santa Maria, passando também pelo Bairro de São Vicente de Paulo. No que respeita à expansão da rede Urbana passarão a estar abrangidas as localidades de Vila Marim, Borbela, Mouçós e Andrães.

Nos Transportes Interurbanos as linhas que estão sob a responsabilidade do Município de Vila Real vão-se manter, com alguns ajustes necessários em termos de horários e percursos, assegurando a cobertura que atualmente existe. Nesta concessão foi introduzida a modalidade de transportes flexíveis, também designados por transportes a pedido, cujas regras de funcionamento serão divulgadas brevemente.

Para além destas linhas, existem ainda as linhas intermunicipais, com percursos inter-concelhios. Estes, não estando incluídos no contrato da nova concessão de Vila Real, na medida em que o respetivo trajeto ultrapassa os limites do concelho de Vila Real, continuarão a funcionar como até agora, sendo da responsabilidade das competentes comunidades intermunicipais a sua contratualização.

Fonte: CM Vila Real