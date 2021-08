Nova etapa de desconfinamento começa na segunda-feira

O Governo reuniu, hoje, em Conselho de Ministros extraordinário para debater antecipação das medidas da 2ª fase de descondinamento que, recorde-se, apenas estacam previstas para setembro.

Após ter sido anunciado que Portugal atingiu a meta de 70% da população vacinada, as medidas de desconfinamento foram antecipadas para segunda-feira, dia 23 de agosto.

Assim, a partir da próxima semana, os restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas; os espetáculos culturais passam a ter lotação de 75%; os casamentos, batizados e outras festividades semelhantes têm lotação de 75%; os transportes públicos deixam de ter limitação na sua lotação e os serviços públicos passam a funcionar sem marcação prévia, apenas a partir de 1 de setembro.

Além disso, mantêm-se as medidas relativas aos certificados digitais e aos testes negativos, sendo estes obrigatórios para aceder aos seguintes serviços, aos fins de semana e feriados: realização de imagens por via aérea e marítima; entrada em estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, entrada em restaurantes ao fim de semana e feriados; entrada em ginásios, termas, spas, casinos e bingos; participação em eventos culturais, desportivos ou corporativos, com mais de 1000 pessoas ao ar livre, com mais de 500 em recinto fechado; casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas.

Quanto ao uso de máscara, a Mariana Viera da Silva, Ministra da Presidência, relembrou que a decisão foi tomada na Assembleia da República, pelo que deverá ser revertida pela mesma, tendo em conta o seu impacto nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Assim, a obrigatoriedade do uso de máscara mantém-se.