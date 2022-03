Nove camiões partiram do Douro em direção à Ucrânia

Partiram esta manhã 9 camiões com destino à fronteira com a Polónia, para ajuda ao povo ucraniano. Na carga levam cerca de 170 toneladas de alimentos, medicamentos e roupas, em resultado da solidariedade dos Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro.A Cônsul da Ucrânia, Alina Ponomarenko, marcou presença no momento da partida, testemunhando, dessa forma, a solidariedade dos durienses.

A onda de solidariedade criou uma mobilização nunca vista, que permitiu juntar, em poucos dias, bens diversos para apoio à sobrevivência dos refugiados ucranianos e dos que permanecem no país.Esta iniciativa foi coordenada pela CIMDOURO com o Consulado da Ucrânia. Esta semana chegaram ao Douro cerca de cem refugiados ucranianos, que a CIMDOURO, em articulação com o Governo de Portugal, em particular com a Secretaria de Estado para as Migrações, foi recolher à Polónia, tendo assegurado os transportes e criado as condições ao nível de alojamento, acompanhamento técnico, apoios sociais e emprego para a total integração dos refugiados ucranianos.