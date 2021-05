Novidades no Teatro de Vila Real durante o mês de maio

O mês de maio começa com cinema e música no Teatro de Vila Real. Amanhã às 21 horas há sessão de cinema com a exibição de curtas-metragens do Shortcutz Vila Real. No dia cinco, Douglas Dare, música inglês, atua no Pequeno Palco do Teatro de Vila Real. A semana termina com Paulo Gonzo que atuar no Teatro de Vila Real no dia sete.

No começo da próxima semana, dia 11, o cinema regressa ao Teatro de Vila Real com a exibição do filme “Sibéria” de Abel Ferreira e protagonizado por Willem Dafoe. No dia 12, Capicua volta a pisar do Palco do Teatro de Vila Real num evento promovido pela Missão Continente. No dia 14, a música no Teatro de Vila Real fica a cargo do duo Miramar, constituído por Frankie Chavez e Peixe.

No dia 15 de maio, vai estar em exibição a peça “A Idade do Silêncio”, uma produção do Teatro do Mar. No dia 18 vai ser exibido o filme “Honeyland”. No dia 21 de maio nova sessão de teatro desta vez com a peça “O Triciclo”.

O mês termina com um concerto do Samuel Úria, no dia 28 e com um espetáculo de dança, “Pé Ante Pé” no dia 29.

Todos os eventos começas às 21 horas, excepto o “Pé Ante Pé”, espetáculo dedicado ao público infantil e familiar.