Novo campo 3×3 Basketart inaugurado no Complexo Desportivo de Valpaços

Este domingo, 24 de Julho, o Município de Valpaços disponibilizou mais um equipamento desportivo à população. Foi inaugurado o novo campo 3×3 Basketart.

Na inauguração do novo espaço marcaram presença jovens valpacenses, do BC Vila Real e da ACDE Diogo Cão, que disputaram uma das etapas do Circuito Regional de 3×3 da AB Vila Real.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida, do Vice-presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, João Leitão, da Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, bem como do Vereador do Turismo, Jorge Mata Pires. A Associação de Basquetebol de Vila Real também se fez representar pelo Presidente, José Vilela, e Diretor Técnico Regional, Marco Oliveira.

Para o edil valpacense, é mais uma oferta importante disponibilizada aos jovens: “Naturalmente que o nosso Complexo Desportivo precisava deste espaço. A pedido de muitos jovens que têm potenciado a modalidade no nosso Município e que tem vindo a crescer em Valpaços. Os jovens têm usufruído deste investimento que tem sido uma mais-valia”.

Para João leitão, “o propósito do BasketArt é este mesmo, chegar a todos os cantos do nosso país. Se daqui a uns anos tivermos o retorno esperado, com o aumento do número praticantes, é uma aposta ganha. Desde a prática informal, entre os amigos e a família e depois terminar com a prática mais séria da modalidade que pode ser reveladora de potenciais talentos (…). No futuro, quem sabe, podem sair daqui atletas para alimentarem as nossas seleções nacionais”.

O 3×3 BasketArt é um projeto que faz parte do programa nacional de promoção do basquetebol que tem como objetivo trazer a modalidade para a rua e que consiste em desafiar todos os Municípios do País a constituírem-se como parceiros da Federação Portuguesa de Basquetebol na promoção de hábitos saudáveis de vida dos seus habitantes através da prática informal do basquetebol.

De salientar, ainda, que a requalificação que permitiu criar o novo espaço disponibilizado em Valpaços contou com a arte e empenho do Vilarandelense Luís Cancelinha no que toca às pinturas.

Além do novo equipamento, que faz parte de um número restrito de equipamentos do género certificados pela Federação Portuguesa de Basquetebol e FIBA, o Complexo Desportivo de Valpaços dispõe, ainda, do campo de vólei de praia, polidesportivo de relva sintética, piscinas interiores e exteriores, campo de ténis, equipamentos bio saudáveis, equipamento de street work out, pista de atletismo e campo de futebol.

Todos os equipamentos estão à disposição da população.