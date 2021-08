Novo Centro de Proteção Civil de Vila Real recebe luz verde

O Aeródromo Municipal de Vila Real recebeu hoje, 16 de Agosto, a cerimónia de assinatura da consignação da obra para a criação do novo Centro de Proteção Civil de Vila Real, num projeto resultante de uma parceria entre a autarquia e o Ministério da Administração Interna.

Esta tão necessária intervenção recebe assim luz verde para arrancar, propondo-se a melhorar as instalações do Aeródromo Municipal de Vila Real, há tanto votado ao abandono.

O projeto promoverá variadíssimas alterações na infraestrutura, criando condições de alojamento condigno para elementos dos GIPS da GNR ali instalados, melhorando as condições de acolhimento de visitantes e passageiros, concebendo ainda um espaço destinado ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real e ao Comando Regional Norte da ANEPC.

Depois do primeiro concurso ficar deserto e de atrasos causados pelas alterações na lei orgânica da proteção civil, inicia-se assim a empreitada que terá o valor total de cerca de 3 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões de euros serão provenientes de fundos comunitários, 385 mil euros investidos pelo Ministério da Administração Interna e cerca de 1 milhão de euros suportados pela autarquia, entre arranjos exteriores e reparação da pista de aterragem. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de 560 dias.

O concelho de Vila Real, situado geograficamente no centro da região Norte e que pela sua importância lidera o desenvolvimento de toda a região do Douro, procura assim valorizar o seu Aeródromo Municipal que, possuindo há vários anos ligações aéreas regionais e também operações aéreas de proteção civil, tem uma infraestrutura aeronáutica completamente desajustada às necessidades e desafios que se colocam ao concelho de Vila Real e a toda a região.