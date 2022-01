Novo centro de vacinação em Vila Real

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro 1 – Marão e Douro Norte informa todos os utentes que, a partir de 3 de janeiro de 2022, a vacinação no concelho de Vila Real passará a realizar-se no novo Centro de Vacinação, sito nos Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Este no centro de vacinação situa-se na Rua Diogo Dias Ferreira e estará a funcionar entre as 9h e as 15 horas.

Dado o prazo para parametrização do sistema informático, pede-se que, caso recebam SMS de agendamento com indicação dos seguintes locais – USF Fénix, USF Nova Mateus, USF Corgo, USF Nuno Grande ou UCSP Mateus – se desloquem ao novo Centro de Vacinação dentro do horário de funcionamento e não a estas unidades.