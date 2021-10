Novo executivo municipal de Santa Marta de Penaguião deu início aos trabalhos

O executivo municipal, eleito no passado dia 26 de setembro, reuniu no dia de hoje (14 de outubro) na primeira Reunião de Câmara do quadriénio 2021/2025 dando assim início aos trabalhos do mandato.

O novo executivo municipal é constituído por Luís Machado, no cargo de Presidente da Câmara Municipal, Sílvia Fonseca Silva, no cargo de Vice-presidente e o vereador Fernando Gonçalves (eleitos pelo Partido Socialista), bem como Daniel Teles e Hugo Sequeira (eleitos pela Aliança Democrática – Coligação do Partido Social Democrata com o CDS-PP).

Nesta primeira sessão do mandato o Presidente da Câmara Municipal deu as boas vindas aos membros do executivo desejando um profícuo trabalho em prol do concelho.