Novo livro de AF Caseiro Marques apresentado no Arquivo Distrital

“Este advogado não existe”, o novo livro de António Francisco Caseiro Marques, vai ser apresentado no próximo dia 8 de julho, pelas 21h30, no Arquivo Distrital de Vila Real.

De modo a garantir a segurança de todos, este evento irá decorrer com base no cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS) a serem comunicadas no local do evento.

AF Caseiro Marques é natural de Carapito, Aguiar da Beira. Foi advogado em Vila Real durante mais de três décadas. Para além da sua atividade profissional tem um extenso currículo de ação política, religiosa, cultural e desportiva, jornalística, social e editorial.

É autor de mais de uma dezena de livros, a maioria editada pela Maronesa, Comunicação Social, que detém o jornal semanal Notícias de Vila Real. Foi, ainda, durante duas décadas, diretor do mesmo periódico, do qual é sócio fundador.

Obras editadas:

– Crónicas com Canela, Sal e Pimenta, 1996

– Maldito Minério, 1999

– Kosovo e a Estratégia Errática de Portugal, 2001

– Assim se Moldava o Barro, de 2003

– No Laró, 2004

– História das Freguesias do Concelho de Vila Real (Texto de apresentação), 2007

– Notícias de Vila Real, 10 anos, 2008

– A Romãzeira Chorosa, 2015

– No laró (2ª edição), 2015

– Francisco e o Pardalito, 2016

– Porque Acredito (2ª edição), 2016

– Quase fábulas, 2019

– Da minha janela vejo…, 2019