Novo livro de Jorge Cristino apresentado no Arquivo Distrital de Vila Real

O livro de Jorge Cristino – “A Missão das Cidades no combate às alterações climáticas: A Governança Multinível para o êxito da Saúde Planetária” – foi apresentado ao público no dia 16 de dezembro, no Arquivo Distrital de Vila Real.

Esteve evento contou com a apresentação do Professor Frederico Meireles, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com as intervenções do Vereador do Ordenamento do Território e Urbanismo do Município de Vila Real, Adriano Sousa e do Pró-Reitor para o Planeamento, Território e Património da UTAD, Professor Doutor Ricardo Bento.

O livro pode agora ser adquirido nas principais plataformas de venda.