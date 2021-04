Novo miradouro em Lordelo “pisca o olho” ao turismo no Alvão

A Junta de Freguesia de Lordelo inaugurou, hoje, o Miradouro “Vintage Camping Alvão”. A cerimónia contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia, José Gomes, e do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos.

O novo miradouro, com vista para a cidade de Vila Real, teve um investimento de 1500 euros. O Miradouro “Vintage Camping Alvão” está relacionado com o novo empreendimento turístico, que vai nascer na freguesia, com o mesmo nome.

O novo projeto turístico, da iniciativa da Junta de Freguesia, quer beneficiar da envolvente da Serra do Alvão e posicionar-se como destino turístico de natureza. Vai contar com unidades de alojamento, bungalows, campismo e caravanismo, espaços de lazer e de restauração. Orçado em cerca de 500 mil euros, terá a capacidade para 80 pessoas. Estará concluído em 2022.