Novo parque de estacionamento em Vila Real já abriu ao público

O parque de estacionamento situado na rua Dr. Manuel Cardona está finalizado e aberto ao público desde dia 5 de abril. O espaço em causa, que pertencia ao Ministério da Educação e que passou para responsabilidade do município na sequência da delegação de competências, passa assim a disponibilizar cerca de 60 lugares de estacionamento gratuito, de segunda a sexta-feira, numa zona sinalizada como de grande pressão de trânsito, por ali concentrar um elevado número de serviços.

O presidente Rui Santos destacou que já em 2013 o município tinha manifestado vontade de criar ali um parque de estacionamento, aquando de uma visita ao Centro de Saúde. Segundo o autarca, a intenção é ter mais lugares disponíveis e não suprimi-los mas, ao mesmo tempo, ter uma cidade mais acessível e amiga dos peões. A empreitada, que representa um investimento de cerca de 60 mil euros, beneficiará a Escola Diogo Cão, a GNR, o IPDJ, o Centro de Saúde assim como os utilizadores do pavilhão ou das piscinas municipais, entre outros serviços ali localizados, dando uma nova vida a um terreno que, apesar da localização privilegiada, encontrando-se a cerca de 5 minutos a pé do centro da cidade, estava ao abandono.

A esta obra junta-se também a criação do parque de estacionamento junto à Biblioteca Municipal, contabilizando um total de 251 novos lugares gratuitos, cumprindo-se assim a intenção de reduzir o número de viaturas a entrar no centro da cidade e as emissões de CO2, favorecendo os modos suaves de transporte.