Novos Comandantes Distritais de Operações de Socorro tomaram posse

Os claustros do ex-governo civil acolheram, ontem, a tomada de posse dos novos Comandantes Distritais de Operações de Socorro (CODIS) de Vila Real.

Assim, Miguel Fonseca é o novo comandante distrital de operações de socorro (CODIS) e Artur Mota é o segundo CODIS.

“As principais preocupações são perceber o funcionamento desta estrutura, em particular do Comando Distrital de Vila Real, reforçar a autonomia de todos os agentes, de todos os colaboradores, dar continuidade ao bom trabalho dos nossos antecessores, adaptar algumas novas dinâmicas, mas, acima de tudo, reforçar aquilo que tem sido bem feito e preparar o setor para as mudanças que aí vêm. Além disso, queremos centrar as atenções noutras situações de risco que não só os incêndios rurais”, referiu Miguel Fonseca.

Comandos sub-regionais estarão operacionais no primeiro trimestre de 2022

À margem do evento, a Secretária do Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, explicou que os 23 comandos sub-regionais de emergência e proteção civil deverão estar operacionais o final do primeiro trimestre de 2022.

Sobre esta alteração, recordou que “é uma mudança positiva”, dado que “os ganhos ao nível da eficácia, da coordenação institucional e da coordenação operacional vão ser importantes”. “Estou muito confiante e acredito sinceramente que a nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que prevê o fim desta organização, portanto, os 18 distritos e passamos às sub-regiões, passamos a ter 23 comandos sub-regionais, vai ao encontro daquilo que é o nosso objetivo, ou seja, o estar mais próximo do cidadão, mais próximo das autarquias, de quem tem um conhecimento real do que se passa no terreno”, reforçou.

Notícia completa na próxima edição.