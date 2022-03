Novos projetos culturais vão nascer no Alto Tâmega

CulturAT e ArtFest são aposta da CIM Alto Tâmega

Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), apresentou, no dia 15 de março, no Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), os dois novos Projetos da CIM, pela primeira vez, no âmbito Cultural.

CulturAT e ArtFest são os dois novos projetos criados pela CIMAT e que marcam a atuação da mesma, pela primeira vez, na vertente cultural. Ambos os projetos, visam a promoção cultural e animação do território, envolvendo as bandas filarmónicas e musicais, grupos folclóricos, grupos de teatro, academias de dança e DJs e, ao mesmo tempo, apoiar todos estes agentes culturais da região, que foram fortemente afetados pela pandemia causada pela COVID-19.

Estes projetos resultam de duas candidaturas apresentadas a fundos comunitários, no valor de cerca de 350 mil euros. “A Cultura é o elemento mais importante do território, portanto é com muito agrado que conseguimos ver estas duas candidaturas aprovadas”, afirmou Ramiro Gonçalves, acrescentando que ambos os projetos são “únicos e inovadores”, terão a duração de um ano e vão permitir realizar “um total de 74 espetáculos na região”.

O CulturAT e o ArtFest têm na sua base objetivos idênticos, no que diz respeito à promoção cultural, mas pode-se dizer que o CulturAT se “baseia em espetáculos em locais com a presença de património cultural e natural relevante, disseminando os grupos de teatro e bandas filarmónicas da região a um nível intermunicipal e da Academia de Artes de Chaves, a um nível internacional”.

Já sobre o ArtFest: “no Alto Tâmega temos um conjunto de ativos muito relevantes no que diz respeito aos museus e aos espaços museológicos, que nem sempre são suficientemente procurados pelos nossos cidadãos. O que se procura com o ArtFest é fazer animação desses mesmos espaços”, salientou o primeiro secretário executivo da CIM.

Os espetáculos irão acontecer sobretudo em momentos em que os grupos “não têm uma agenda significativa”, ocupando essas alturas com eventos promovidos pela CIM.

A primeira iniciativa acontece já este sábado, dia 19 de março, no Salão da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, no âmbito do Projeto CulturAT, com o Grupo de Teatro Fórum Boticas a apresentar a sua nova peça: “Quem levou Teus Trinta Ramos?”.