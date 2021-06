Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos reserva passado histórico de Lamego

O Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos, situado no Bairro do Castelo, em Lamego, é um dos locais de referência que ilustra a antiga história desta cidade, datada do tempo dos romanos.

De entrada gratuita, as descobertas arqueológicas proporcionam uma “viagem no tempo” até à ocupação romana no local, onde estão conservados surpreendentes testemunhos do passado. Vestígios suevo-visigóticos, romanos, medievais e modernos mostram como a cidade evoluiu e se transformou ao longo de dois mil anos.

Durante a descoberta deste espaço, o visitante dispõe de um percurso que permite a leitura das estruturas arqueológicas acompanhada com uma vídeoprojeção e a apresentação de diversos achados, nomeadamente peças de cerâmica, vidro e outros que fizeram parte do quotidiano de quem habitou dentro das muralhas.

O espólio inclui ainda um tesouro monetário romano do século IV e restos mortais milenares.