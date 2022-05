Núcleo Associativo de Automóveis e Motos Antigos retoma exposição de clássicos e Passeio Aleu

Foto: Manuel Dinis

O Núcleo Associativo de Automóveis e Motos Antigos (NAAMA) de Vila Real tem uma nova direção e pretende fazer “renascer” este clube de aficionados por veículos clássicos de duas e quatro rodas.

Para assinalar a tomada de posse da nova direção, será organizado, no dia 10 de junho, no centro histórico de Vila Real, a tradicional exposição e encontro de aficionados dos automóveis e motos antigos da região.

“O club esteve inativo desde 2019 e depois de eleita a nova direção está capaz de voltar a aceitar o pagamento de cotas dos antigos e novos sócios, de criar novos eventos no futuro que visem dinamizar a região em passeios temáticos, sempre redirecionado aos amantes das duas e quatro rodas”, informou o clube.

No âmbito do evento do 10 de Junho será retomado o tradicional Passeio Aleu, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real e da Junta de Freguesia de Lordelo para a organização.

A exposição e encontro terão lugar no largo da Capela Nova e Rua Serpa Pinto, a partir das 9:00h e o passeio inicia-se às 11h, com a saída em caravana para o Passeio Aleu, que não descora o Circuito Internacional. O almoço será um momento de convívio no Jardim da Carreira.