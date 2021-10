O Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Chaves procedeu à recolha, transporte e entrega no Centro de Recuperação de animais selvagens do Hospital Veterinário da UTAD, de um Gavião (acippiter nisus).

O gavião foi recolhido por o mesmo ter sido encontrado ferido, junto a estrada, na localidade de São Pedro de Veiga de Lila, no concelho de Valpaços.