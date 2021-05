Núcleo de Proteção Ambiental da GNR recolhe ginetas recém-nascidas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Real, no dia 11 de maio de 2021, procedeu à recolha de duas Ginetas Europeias (Genetta genetta) recém-nascidas, que foram encontradas por um popular na localidade de Cabeceiras de Basto e entregues no Posto Territorial da GNR de Mondim de Basto, cerca das 23h00.

As mesmas foram recolhidas pelo efetivo da Equipa de Proteção Florestal, entregues no Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de serem recuperadas e posteriormente libertadas ao seu habitat natural.