Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho celebra 10º aniversário com entradas gratuitas

No próximo dia 14 de julho, o Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho comemora 10 anos de existência ao serviço da interpretação da história do Vinho Moscatel e do Pão de Favaios e da valorização do saber tradicional, dando a conhecer as tradições e processos associados a estes produtos locais do Concelho de Alijó. Em dia de aniversário, a entrada será gratuita para todos os visitantes.

Em 2012, o Município criou este Núcleo Museológico com o objetivo de homenagear dois produtos de excelência que extravasam as fronteiras de Favaios e do Concelho de Alijó, sendo hoje reconhecidos nacional e internacionalmente.

Instalado num edifício que começou a ser construído no século XVIII e que nunca tinha sido terminado, localmente conhecido como “A Obra”, o Núcleo Museológico de Favaios alia tradição e modernidade, oferecendo ao visitante, sensações visuais, olfativas e tácteis, complementadas com interatividade e projeções sobre os produtos, o concelho e a região.

Além da exposição permanente, o Núcleo de Favaios possui uma sala para exposições temporárias, bem como uma sala de provas e loja onde se podem degustar e adquirir os produtos expostos. A partir de agosto, será possível visitar uma exposição no âmbito da Bienal da Gravura do Douro.

O Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho é um ponto de paragem obrigatória dos visitantes que passam pelo Concelho de Alijó. Em 2019, no período pré-pandemia, o espaço museológico duriense recebeu um número recorde de visitantes, tendo registado cerca de 22 mil entradas e ultrapassado o recorde de 2018 que tinha superado os 18 mil visitantes. As expectativas apontam para que estes números sejam novamente superados durante este ano.

Este equipamento cultural está inserido na Rede de Museus do Douro, que tem como objetivo fazer do Turismo Cultural um pilar para o desenvolvimento social e económico da região do Douro. O museu de Favaios está aberto todos os dias, das 10h00 às 18h00.

GCI da CM de Alijó