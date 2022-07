Numis Vila Real lança nota alusiva ao Circuito Internacional de Vila Real

A Numis Vila Real, empresa fundada em 2015 e conhecida pela comercialização das notas de zero euros desde 2017, lançou, em parceria com a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, uma Euro Souvenir alusiva ao circuito citadino.

A nota, inspirada no cartaz da 51ª edição do Circuito vila-realense, pode ser adquirida na loja online ou na maquina distribuidora automática, novidade que se encontra junto ao Teatro Municipal de Vila Real.

“É um produto oficial das corridas. A cidade e os aficionados merecem uma coisa diferente, divertida, leve e fácil de transportar”, sublinhou o responsável, Filipe Cunha.

CR