Nuno Barroso de regresso aos Legend’s no Estoril

Ausente na totalidade da época de 2021, por razões de foro profissional, para a época que se inicia já este fim de semana no autódromo do Estoril, Nuno Barroso, tem já tudo preparado para assim poder participar em algumas provas.

Sobre o projecto para este ano, Nuno Barroso referiu-nos “ no meu projecto será a presença no máximo em três corridas em pista, Estoril e Vila Real, pois não prevejo ir a Portimão – Algarve”. Quanto a objectivos, Nuno Barroso, logo nos retorquiu “ antes de mais ganhar ritmo, pois estive muito tempo parado. Depois rodar o maior tempo possível em pista, encontrar os set up correctos para o autódromo do Estoril, e depois nas sessões de treinos andar o mais rápido, para assim poder sair das linhas o mais à frente possível. Espero que o carro colabore e assim consiga fazer as duas corridas, mas confesso se conseguisse ir ao pódio da categoria seria fabuloso, vamos lá ver como vai correr tudo isto”, disse-nos Nuno Barroso.

JBVA ASSESSOPRIA