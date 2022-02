Nuno Castelo lança quatro livros infantis

Nuno Castelo, autor transmontano, apresenta no próximo dia 19 Fevereiro, no Teatro Municipal de Vila Real, pelas 16 horas, 4 novos livros para o público infantil, numa edição “Quadrinhos”, chancela da Letrasímpares.

Professor, artista plástico, escritor e ilustrador. São estas duas últimas facetas que o autor vai mostrar a todos os que estiverem no próximo dai 19, às 16 horas, no Teatro Municipal de Vila Real.

Nuno Castelo, transmontano a viver em Valpaços, escreveu e ilustrou “O Homem de Papelão”, “Mário na Vindima”, “Estrelinha” e “O Sorriso do Planeta Terra”. São estes os 4 magníficos livros com histórias que vão encantar os mais pequenos. Ao lado lúdico, junta-se a vertente pedagógica onde se inclui, num dos livros, espaço para a criatividade dos mais novos.

O livro “O Homem de Papelão”, faz parte do Plano Nacional de Leitura – PNL, o que demonstra a importância que a escrita de Nuno Castelo tem para a língua portuguesa.

O lançamento desta coleção conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Vila Real.

O autor

Nuno Castelo, pseudónimo de Nuno Filipe da Silva Costa, nasce em 1971, em Angola. Filho de pais portugueses (Trás-os-Montes). Em literatura tem diversos títulos publicados e outros prontos a editar, destacando-se, em literatura infantil: Estrelinha, O Homem de Papelão, Mário na Vindima, O Sorriso do Planeta Terra, entre outros. Lançou um romance – Homens Garrafa –, já disponível. Encontra-se presente no Plano Nacional de Leitura – P.N.L. Em pintura está referenciado como um verdadeiro marco histórico das artes plásticas nacionais e internacionais, criador de uma autêntica revolução pictórico – plástica e de uma nova estética de representação do Alto Douro Vinhateiro, e, em especial, do Homem Duriense, nunca antes retratada em Portugal ou no mundo.

Fortemente laureado – 1º Prémio Inatel 1994 –, o seu nome figura em algumas publicações nacionais e internacionais de destaque – UNESCO – ao lado dos principais nomes da pintura portuguesa como Silva Porto, José Malhoa, Júlio Pomar, entre outros. É o criador da Nova Corrente Artística Mundial – O Movimento Inconvencionalista Angular – MIA.

Define o seu Estilo como Inconvencionalista Angular ou “Estilo MIA” e as suas obras obedecem a um método específico de construção, escrito e desenhado pelo próprio em 12/12/2008. Para além de Escritor e Artista Plástico, exerce a atividade de Professor.