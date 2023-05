Nuno Júdice na UTAD dia 4 de maio

Realiza-se, nos próximos dias 4 e 5 de maio do corrente ano, o XXV Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, no Departamento de Letras, Artes e Comunicação, na UTAD, Vila Real. O programa conta com a presença do ilustre poeta português, Nuno Júdice, que falará sobre “O que é a poesia”, bem como da Professora Jacqueline León, da Université Paris Cité and Université Sorbonne Nouvelle, apresentando a segunda plenária do dia 4, com uma comunicação intitulada ““É a palavra um conceito universal?”. Com duas sessões plenárias, no primeiro dia do evento, e mais de 56 investigadores oriundos de várias universidades nacionais e internacionais, vão estar sob a mesa, repartidos por 14 painéis temáticos, num total de 44 comunicações, temas tão importantes como:

“A verdade do jornalismo, as condicionantes contextuais e o futuro”; “Construtores do Império Português: o caso de Pero Vaz de Caminha, informador e conselheiro de D. Manuel I”; “Can persuasion be a fake news secret weapon? An analysis focused on Aristotle’s triangle”; “Representações mediáticas da cultura de cancelamento em Portugal”; “A crónica conto e a crónica-poema em António Lobo Antunes”, entre outros que poderão ser consultados no vasto programa apresentado em anexo.

De acordo com a Comissão Organizadora: “o mote destes 25 anos era o desafio das Ciências Sociais e Humanas e a importância que elas continuam a ter na sociedade. A vasta participação de investigadores e interessados é a prova de que as Ciências Sociais e Humanas continuam a ter uma importância incontornável na sociedade portuguesa e em Vila Real não é diferente. Trazer um dos poetas portugueses mais aclamados da atualidade é a prova de que é possível debater questões importantes também a partir de uma universidade no interior de Portugal”.

Local: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Letras, Artes e Comunicação, Escola de Ciências Humanas e Sociais, Anf 1.10, 1.11, 1.14.

Público-alvo: Docentes, alunos, e sociedade civil

