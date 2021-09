Nuno Lopes vence IV Meia Maratona de Vila Real

Foto: Nuno Silva

A IV Meia Maratona de Vila Real regressou no passado domingo, dia 12 de setembro, após a ausência provocada pelas restrições da pandemia de Covid-19. O evento incluiu uma Meia Maratona de 21,1 quilómetros, uma Mini Maratona de sete quilómetros e um caminhada de cinco quilómetros e contou com centenas de participantes.

Nuno Lopes, do Run 4 Club, com o tempo de 1h06m54s, foi o grande vencedor da Meia Maratona de Vila Real, seguido de Nuno Costa, do SC Salgueiros, a apenas 16 segundos de distância. Luís Miguel Saraiva, atleta aguiarense que corre pelo SC Braga, vencedor da edição anterior, fechou o pódio, com o tempo de 1h10m41s.

Tânia Fernandes, do Leixões, 29ª na classificação geral, foi a melhor mulher em prova, com 1h28m13s. Seguiu-se Susana Vieira (São João da Serra) e Lídia Pereira (GR Eirense). Na Mini Maratona, destaque para Nuno Pereira (1º classificado masculino), do Belenenses, e Maria Manuela Santos (1ª classificada feminina).

A IV Meia Maratona de Vila Real, que partiu na renovada Avenida Carvalho Araújo, esteve a cargo da Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR), em coorganização com a Câmara Municipal de Vila Real, sendo promovida pela EXCELLUS Lda.