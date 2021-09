O socialista Nuno Vaz, candidato às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal Chaves para um segundo mandato. O candidato elegeu quatro vereadores, contra três do PSD/CDS-PP.

O PS venceu no concelho flaviense, com 54,55 % da votação, e 12.989 votos. Francisco Tavares, que liderou a candidatura do PSD/CDS-PP, conquistou 36,43 % e 8.674 votos. A CDU conseguiu 3,19%%, com 760 votos e o Chega 2,10%, com 500 votos.

A abstenção foi de 45%.